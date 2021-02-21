Жителей Подмосковья призвали к осторожности во время снегопада. Выпадет до 5 см снега

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные службы региона перевели на усиленный режим работы. В Подмосковье валит снег. Пик ожидается в ближайшие часы. Жителей призвали быть осторожными в такую погоду.

«В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тысячи единиц техники и почти 2,7 тысячи человек. При необходимости подключим дополнительные ресурсы», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В регионе чистят проезжую часть и обрабатывают ее противогололедными материалами. В первую очередь снег убирают на въездах и выездах в Москву, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры и маршрутах транспорта. В приоритете дороги, которые используют экстренные службы.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что коммунальщики чистят выходы из подъездов и тротуары вдоль домов. Также расчищают внутридворовые и внутриквартальные проезды.

Водителей просят воздержаться от поездок на своих машинах, а пешеходов — переходить дороги только по переходам, а в темное время носить светоотражатели.