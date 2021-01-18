Жителей Подмосковья призвали быть осторожными на крещенских купаниях в мороз

Жители Подмосковья вместе со всеми православными в России вечером 18 января примут участие в крещенских купаниях. Власти региона попросили жителей следовать традиции с осторожностью и беречь здоровье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что после вечерней службы к купелям потянутся желающие окунуться в ледяную воду.

«Сегодня низкая температура. <…> Напоминаю, что в толкованиях Иоанна Златоуста сказано, что любая вода становится священной. И к тем, у кого слабое здоровье, кто испытывает какие-то недомогания, большая просьба не идти, не окунаться в прорубь, а найти другое, более щадящее решение», — подчеркнул глава региона.

Воробьев отдал дань традициям и назвал их «очень сильной вещью», однако попросил спокойно объяснить людям, как необходимо себя вести.

Никто не поднимает руку на традицию. Но вместе с тем экстремально холодная погода как бы не принесла каких-либо других последствий, в том числе заболевания наших граждан Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

О подготовке территорий к празднику рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Губернатор назвал наступившую зиму настоящей и заметил, что, несмотря на низкую температуру, дети проводят на улице довольно много времени.

«Мы <…> должны быть уверены, что все те увеселительные горки или аттракционы, все, что связано с зимним отдыхом, должно быть организовано также на должном уровне», — заключил Андрей Воробьев.