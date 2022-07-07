Жителей Подмосковья привлекут к ответственности за отказ от обслуживания газовой техники

Последние несколько лет стали для России периодом, за который было зафиксировано наибольшее количество случаев взрыва бытового газа в многоквартирных домах (МКД) в разных регионах страны, в том числе и Московской области. В итоге в Мособлдуме решили разработать новые законы, призванные усилить контроль за соблюдением жильцами требований безопасности.

Московская областная дума приняла два новых закона: «О наделении органов местного самоуправления городских округов Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по региональному государственному жилищному контролю (надзору) на территории Московской области», а также «О внесении изменения в закон Московской области „Кодекс об административных правонарушениях“».

Новые законы помогут осуществлять контроль в этой сфере. Например, местные органы самоуправления смогут проверять, как жильцы соблюдают договоры и как допускают специалистов в свои квартиры и дома. Кроме того, если этого не происходит, на недобросовестных жителей Московской области можно будет составлять административные протоколы.

«Законы должны обеспечить безопасность жителей газифицированных многоквартирных домов региона», — прокомментировала принятие нормативно-правовых актов руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Часто выходит, что к взрывам бытового газа приводит халатное отношение собственников или квартиросъемщиков к обязанности заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Если люди не пускают в дом специалистов для проверки того, как у них работает газовое оборудование, это зачастую может привести к трагическим последствиям.

«На территории Московской области расположено порядка 54 тысяч МКД. Три четверти из них — более 40 тысяч — газифицированы», — напомнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.