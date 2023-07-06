Подмосковье 06 июля 2023, 12:54 Жителей Подмосковья пригласили посетить фестиваль молодого искусства в Крыму в августе Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет в бухте Капсель в Республике Крым с 17 по 21 августа, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Организаторы мероприятия продемонстрируют достижения науки, покажут работы современных художников и дизайнеров, а также пригласят звезд шоу-бизнеса.

В этом году событие пройдет под обновленным названием — «Фестиваль молодого искусства „Таврида.АРТ“». С 2019 года в нем приняли участие 15,5 тысячи творческих деятелей со всей России: художники, писатели, музыканты, актеры, дизайнеры, режиссеры, хореографы и многие другие. В этом году участие примут представители президентской платформы «Россия — страна возможностей», общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Мероприятие посетят жители 89 субъектов страны, включая новые регионы.

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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, мероприятие является главным молодежным креативным событием года для всей России. В прошлом году фестиваль посетили около 300 представителей Московской области.

«На стенде нашего региона мы принимали множество гостей из разных регионов — в день по 1500 человек, ребята хвалили разноформатную интересную программу. Работу стенда высоко оценил Сергей Владиленович Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента России — прим. ред). Напоминаю, что прямо сейчас идет регистрация на фестиваль», — отметила глава ведомства.

Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут яркие начинающие артисты и признанные звезды российской эстрады. Свои хиты для зрителей исполнят Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Ramil, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные музыканты. Также на главной сцене состоится грандиозное шоу-признание творчеству Олега Газманова «Народный артист».

Кроме того, в 2023 году на фестивале «Таврида.АРТ» представят новое выставочное пространство «АРТ-Экспо», которое будет работать после окончания события на круглогодичной основе. В качестве темы текущего сезона выбрали «Было. Стало. Будет». Посетители экспозиций смогут увидеть ключевые этапы культурного развития регионов России и узнать про их будущее.

Регистрация для участников открыта на сайте мероприятия. Заявки принимают до 10 июля.

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