Подмосковье 18 июля 2023, 04:07 Жителей Подмосковья пригласили зарегистрироваться для участия в ДЭГ до 4 сентября Пресс-служба губернатора Московской области

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Жителям Подмосковья, желающим поучаствовать в предстоящих выборах с помощью дистанционного электронного голосования, нужно зарегистрироваться на него по 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома в Telegram-канале.

В 2023 году ДЭГ будут применять на территории Московской области впервые. Чтобы принять участие в голосовании, жителю региона необходимо иметь активное избирательное право и подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

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Для доступа к ДЭГ нужно подать заявление об участии на портале госуслуг в период с 24 июля по 4 сентября. У избирателя есть возможность отозвать заявление об участии в электронном голосовании до 23:59 4 сентября, иначе он не сможет проголосовать лично на избирательном участке.

Мособлизбирком проведет голосование в Московской области в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Такое решение приняли для удобства проживающих в регионе избирателей.

Действующий глава региона Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья.