Подмосковье 10 августа 2023, 13:01 Жителей Подмосковья пригласили вступить в ряды общественных лесных инспекторов Комитет лесного хозяйства Московской области

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Жители Подмосковья могут стать общественными лесными инспекторами, чтобы помогать предотвращать нарушения и следить за порядком. Для этого нужно подать заявку и пройти обучающий курс.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сейчас в филиале «Русский лес» трудятся 15 общественных инспекторов. Они помогают пресекать нарушения законодательства, ведут разъяснительную работу с жителями, а также участвуют в лесовосстановительных, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях.

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Как рассказал начальник отдела организации лесной охраны филиала Олег Мыльников, чтобы стать общественным лесным инспектором, нужно заполнить анкету и заявление, которые можно найти на сайте ведомства.

«Мы высоко ценим их активную жизненную позицию. Ознакомиться с организацией деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Московской области можно на странице Комитета лесного хозяйства Московской области, здесь же скачать формы анкеты и заявления для заполнения. Для вступления в их ряды достаточно подать заявление и пройти необходимый курс обучения», — сказал он.

Подробнее об этом можно узнать в лесничестве в Серпухове, на улице Ворошилова, дом 23, а также по телефону 8 (4967) 35-14-30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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