Подмосковье 02 мая 2023, 21:28 Жителей Подмосковья пригласили в проект «Мой бизнес. Первое дело»

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Жителей Московской области пригласили поучаствовать в образовательном проекте «Мой бизнес. Первое дело». Его создало Минэкономразвития России совместно с АО «Деловая среда» и «ВКонтакте» с целью повышения предпринимательской активности среди молодежи.

Во время обучения молодые люди получат базовые знания о ведении бизнеса и повысят качество своих бизнес-планов. Курс будет длиться 10 недель. Участники проекта сформулируют бизнес-идею, определят целевую аудиторию, предложение, рынок и конкурентов.

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Также молодые k.lb выберут систему налогообложения, зарегистрируют свое дело, выстроят маркетинговую стратегию, в том числе с использованием инструментов для бизнеса на базе соцсети «ВКонтакте».

Обучение будет строиться в два этапа. На уровне предакселератора участники получат базовые знания, а на этапе акселератора применят их на практике.

Стать частью программы могут как физические лица, так и представители малого и среднего предпринимательства. Первая волна обучения стартует 10 мая 2023 года. Выпускники смогут претендовать на государственные гранты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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