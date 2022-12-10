10 декабря 2022, 03:14
Жителей Подмосковья пригласили в новогодние праздники на оленью ферму
В новогодние праздники жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить ферму «Северный олень» в деревне Анциферово Орехово-Зуевского городского округа. Все желающие смогут увидеть настоящих северных оленей, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Это редкое хозяйство в Центрально-Европейской части России, где в таком количестве содержатся северные олени», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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По его словам, ферма является не только образцовым хозяйством по условиям содержания животных, но и хорошим примером объекта агротуризма
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Площадь фермы составляет три гектара. На ней живут 20 северных оленей. Еще там разводят лошадей, пони, ослов, коз, овец и пушистых алтайских белок.
Посетителей фермы ждут игра на варгане, квесты, катания на оленьих упряжках и мастер-классы по мотивам ремесел северных народов. Жителей Подмосковья также ждут в музее Севера.
Гостям оленьего царства 2 января покажут музыкальную сказку с Дедом Морозом и Бабой-Ягой. Зрителям представления вручат подарки.
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