Жителей Подмосковья пригласили в Ивантеевку на прогулку по одному из старейших дендропарков страны

Ивантеевский дендропарк, где растут удивительные деревья со всего мира, покрылся снегом и превратился в волшебный лес. Сейчас там можно запросто снимать сказки «Двенадцать месяцев» или «Морозко». Такой красотой захотелось поделиться с жителями округа: руководство лесопитомника решило открыть двери для свободных прогулок по дендропарку. Попасть туда можно в выходной день — чтобы насладиться красотой смогли все желающие. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Начиная с этой субботы, 18 декабря, и каждую следующую желающие погулять по зимнему сказочному дендропарку могут прийти с 9:00 до 15:00 и насладиться природой и свежим воздухом. Для этого расчищены главные аллеи и тропы парка. К посетителям будет только одна просьба — помнить об уникальности дендропарка, который уже много лет радует жителей Ивантеевки и гостей округа своими живыми экспонатами. Это значит не ломать деревья, не мусорить, не углубляться в чащу, поскольку под снегом растут новые деревья, которые очень легко повредить, — рассказала Наталья Адигамова.

При этом можно не просто погулять по дендропарку, но и покормить его обитателей. Именно там проводят зиму многие городские птицы.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что Ивантеевский дендропарк необычное место. Он подчеркнул, что это — хорошо спланированный «дикий лес», который создал знаменитый ученый-дендролог Александр Яблоков. Он поделил его на кварталы, где высадил деревья более 120 видов. Речь идет о представителях флоры из Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.

«Наша задача — сохранить коллекцию, собранную более 80 лет назад, чтобы ее мог увидеть каждый житель и гость Ивантеевки. В зимнее время не так видно разнообразие видов, однако красоту природы сможет оценить каждый посетитель. Ивантеевский дендропарк — это не только научное наследие отечественных селекционеров, но и гордость жителей Ивантеевки, и через экскурсии, акции и субботники мы хотим рассказать об этом удивительном месте и общими усилиями сохранить его для следующих поколений», — подчеркнул Андрей Разин.