Жителей Подмосковья пригласили стать участниками заочного конкурса песен и поэзии «А я живу в России!»

Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе для авторов текстов, музыки и исполнителей «А я живу в России!». Лауреаты и победители получат дипломы и денежные призы.

Это заочный конкурс от Всероссийского фестиваля авторской песни имени Кобзона «Гринландия». Каждый год участников становится все больше. В прошлый раз поступило 4,4 тысячи творческих работ. Они пришли почти из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В жюри масштабного конкурса входят известные исполнители, представители Союза писателей России и Союза композиторов России, преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства.

Как все будет?

Подробности о конкурсе доступны на сайте. Участники могут выбрать одну или несколько номинаций, а это «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель» «Видеоклип», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «На лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Заявки будут принимать до 30 апреля. Затем начнутся выбор лауреатов и интернет-голосование. Итоги конкурса подведут с 1 по 31 мая.

Лауреаты получат дипломы и 15 тысяч рублей. При выплате из суммы удерживается подоходный налог в размере 13%.

Народному победителю вручат диплом и 30 тысяч рублей. При выплате из суммы удерживается подоходный налог в размере 13%.