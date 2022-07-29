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    29 июля 2022, 10:41

    Жителей Подмосковья впервые пригласили стать дорожниками на один день

    Мария Мурашова

    Впервые жителям Подмосковья предложили примерить роль дорожника на один день и поучаствовать в уборке, устранении ям, нанесении разметки. Это акция от областного Минтранса.

    Жителей Подмосковья впервые пригласили стать дорожниками на один день | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что все пройдет 6 августа в Одинцове.

    «Дороги — это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети», — отметил он.

    Любой желающий сможет окунуться в профессию и попробовать себя в деле.

    Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции

    Алексей Гержик.

    Участникам раздадут жилеты и весь необходимый инвентарь, их проинструктируют.

    Жителей Подмосковья впервые пригласили стать дорожниками на один день | Изображение 2

    Адрес проведения акции: Одинцово, улица Маршала Жукова, 28. Начало в 11:00, дата — 6 августа.

    Заявки от жителей, которые хотят поддержать акцию, принимают в электронной форме до 5 августа. Количество мест ограничено.