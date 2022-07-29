Жителей Подмосковья впервые пригласили стать дорожниками на один день
Впервые жителям Подмосковья предложили примерить роль дорожника на один день и поучаствовать в уборке, устранении ям, нанесении разметки. Это акция от областного Минтранса.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что все пройдет 6 августа в Одинцове.
«Дороги — это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети», — отметил он.
Любой желающий сможет окунуться в профессию и попробовать себя в деле.
Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции
Алексей Гержик.
Участникам раздадут жилеты и весь необходимый инвентарь, их проинструктируют.
Адрес проведения акции: Одинцово, улица Маршала Жукова, 28. Начало в 11:00, дата — 6 августа.
Заявки от жителей, которые хотят поддержать акцию, принимают в электронной форме до 5 августа. Количество мест ограничено.