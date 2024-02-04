Подмосковье 04 февраля 2024, 12:52 Жителей Подмосковья пригласили прокатиться на лыжной трассе в Серпухове Unsplash

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Каток и лыжная трасса продолжают работать на стадионе «Спартак» в Серпухове. Для любителей активного отдыха подготовили лыжню протяженностью два километра.

Трасса подойдет для как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Здесь проводятся тренировки для детей из отделения «Лыжные гонки» спортшколы «Звезда». Лыжня работает ежедневно.

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За зимний сезон на трассе стадиона «Спартак» проводится три-четыре соревнования по лыжным гонкам. Обновленный спортивный объект распахнул свои двери перед посетителями после масштабной реконструкции, которая завершилась в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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