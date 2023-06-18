Подмосковье 18 июня 2023, 13:40 Жители Подмосковья присоединятся к всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

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Жители Подмосковья смогут присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня. Целью мероприятия станет обеспечение преемственности поколений и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Акция начнется в 12:15 по всей стране. На время минуты молчания прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт и другие автомобили, технологический цикл на предприятиях также прервется.

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