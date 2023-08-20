Подмосковье 20 августа 2023, 15:06 Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к просветительским акциям общества «Знание» осенью Пресс-служба Российского общества «Знание»

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Всероссийское общество «Знание» подготовило программу образовательных проектов на осень этого года. Жители Подмосковья смогут попробовать свои силы в фотоконкурсе, обсудить новинки документального кино, а также поделиться с молодежью докладами об истории и достижениях страны.

Поделись своими знаниями

С 1 по 9 сентября под эгидой общества пройдет просветительская акция «Поделись своими знаниями». Ученые, представители учреждений культуры и спорта и другие эксперты расскажут детям и подросткам о высоких достижениях России и подскажут в выборе достойной профессии. Уточнить подробности и оставить заявку можно на сайте проекта.

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Лига эрудитов

Финал всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи» состоится 6 сентября. Команды учебных заведений покажут свою эрудицию, и логику, и творческий подход, лучшие коллективы получат грамоты и ценные призы. Информация о соревнованиях доступна по ссылке.

Лучшие документальные фильмы

Проект «Знание.Кино» будет проходить c сентября по декабрь. Событие представляет собой тематические показы документальных картин на тему космоса, искусства, социологии и многого другого. Подробности размещены на сайте.

Богатство природы России на одном фото

Цель национального фотоконкурса «Знание.Россия» — продемонстрировать богатство культурного наследия страны. Работы принимают в номинациях «Искусство и спорт», «Наука и технологии», «Природа» и многих других. Оставить заявку на участие можно по ссылке до 5 октября.

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