Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к проекту «Мечты сбываются» для неизлечимо больных детей | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 20:48 Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к проекту «Мечты сбываются» для неизлечимо больных детей

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С 2003 года благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“» трудится над тем, чтобы создать, поддержать и развивать паллиативную помощь больным детям и их родственникам. В том числе и в том, чтобы оказывать помощь в плане психологии, социальных проблем, духовной поддержки.

Еще в 2010 году при поддержке этого фонда открылся первый в России детский хоспис. Дальше такая работа активно продолжалась. В 2019 году детский хоспис открылся и на территории Подмосковья. Сегодня на его попечении находится уже более 600 семей со всей Московской области.

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Уже 19 лет «Бумажная птица» вместе с неравнодушными гражданами продолжает исполнять самые заветные желания тех, у кого есть тяжелые заболевания. Проект называется «Мечты сбываются». Тогда мечты детей, у которых все детство проходит в борьбе с болезнями, начинают исполняться.

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Проект «Мечты сбываются» работает еще с 2003 года. Он уже успел создать целое общество единомышленников, которые исполняют мечты тысяч детей с неизлечимыми болезнями.