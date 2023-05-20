Подмосковье 20 мая 2023, 15:20 Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков Unsplash

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе детского рисунка «Моя малая Родина», который проведет Российская ассоциация реставраторов, сообщила пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области. Работы претендентов на победу в возрастных категориях от семи до девяти и от 10 до 12 лет оценят профессиональные художники и архитекторы.

«У каждого человека есть своя малая Родина — место, где он родился и вырос. Для кого-то это Санкт-Петербург, для кого-то — Сольвычегодск, для кого-то — Бузулук, для кого-то — поселок Анна. Каждый регион, город, поселок России уникален и обладает своим историко-культурным наследием (монастыри, храмы, усадьбы, памятники, воинские мемориалы), своими архитектурными особенностями, традициями. Задача конкурса — разглядеть эти особенности и изюминки своего родного края, отобразить их в своих творческих рисунках, показать свои любимые места и памятники», — рассказала председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.

Главное управление культурного наследия Московской области

Конкурсанты представят работы в четырех номинациях: «Традиции моего народа», «По дороге в школу», «Я и мой любимый памятник» и «Храмы, церкви и соборы». Победители получат диплом и доступ к мастер-классам по живописи, золочению, бумаге, гипсу и архитектурному макетированию, а также набор для творчества с инструментами и материалами «Маленький реставратор».

Прием заявок осуществляется до 31 мая. Подать заявку можно на сайте конкурса.

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