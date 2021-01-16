Жителей Подмосковья пригласили принять участие во флешмобе «Мое Золотое кольцо»

В Подмосковье 17 января стартует флешмоб #МоеЗолотоеКольцо. В этом году он посвящен 50-летию маршрута. Жителей региона призывают принять активное участие в акции и вспомнить любимые места.

В 2017 году юбилей был масштабно отпразднован. В этот раз предлагается отметить дату, когда первая организованная экскурсионная группа отправилась по достопримечательным городам Центральной России, участием в акции — флешмобе #МоеЗолотоеКольцо. Например, можно рассказать о любимых местах и поделиться красочными фотографиями и обязательно сопроводить это хештегом.

Термин «Золотое кольцо» как кольцевое путешествие по восьми достопримечательным городам Центральной России было придумано 1967 году журналистом Юрием Бычковым. Он описал маршрут в своих очерках в газете «Советская культура».

17 января в 1971 году был совершен первый рейс по новому всесоюзному туристическому маршруту № 401 «Золотое кольцо». Его первыми туристами были граждане СССР из разных, ближних и особенно дальних городов страны.

В кольцо, помимо Москвы, традиционно включают восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир.

Также обсуждается внесение в маршрут других населенных пунктов: Александров, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Мышкин, Палех, Плес, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя.

Акция пройдет с 17 по 31 января 2021 года. Организатором является Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».