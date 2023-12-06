Подмосковье 06 декабря 2023, 20:17 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в опросе по благоустройству территорий Unsplash

Читать 360tv в

Государственное управление содержания территорий Московской области организовало проведение нового опроса на своем официальном сайте. Жителей Подмосковья призывают рассказать, какие малые архитектурные формы требуется установить в их городе.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказал, что опрос проводится при помощи госуслуг.

Реклама

«На сайте ГУСТ, на главной странице, выбираете „Общественное голосование на портале Госуслуг“, далее необходимо будет авторизоваться на портале, а уже потом выбрать каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе», — указала Светлана Аипова.

ГУСТ

Жителям Подмосковья предоставили несколько вариантов ответа: скамейки, урны, беседки и клумбы. Такой выбор был сделан не случайно, поскольку на нехватку именно этих малых архитектурных форм жалуются граждане чаще всего.

В заключение Светлана Аипова добавила, что такие опросы проводятся с целью дальнейшего улучшения дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что городские парки получили вторую жизнь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».