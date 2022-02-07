Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Лыжне России»

Жители Подмосковья смогут присоединиться к массовой гонке «Лыжня России» 12 февраля. Она пройдет в Химках. Регистрацию открыли на портале russiarunning.com.

Гонка начнется в 12:00 на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Все, кто готов участвовать, смогут зарегистрироваться до 23:59 8 февраля.

К участию пригласили и профессионалов, и любителей. Такая масштабная гонка состоится в 40-й раз. Лыжня охватит более 500 тысяч человек почти во всех регионах страны.

Участников ждет одна дистанция — 10 километров. Однако соревнование проведут в нескольких группах, разделенных по возрастам.

Присоединиться к состязанию могут жители России и других государств, но только при допуске врача, а также с наличием оригинала страхового полиса, паспорта или свидетельство о рождении.

Документы принимают до 11 февраля по адресу: Москва, улица Кулакова, дом № 20, корпус 1. Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14.

Каждому участнику гонки необходим QR-код о вакцинации от коронавируса или сертификат о перенесенном заболевании.