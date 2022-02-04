В 2022 году пройдет 8-й ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы». Желающие принять участие могут присылать рассказы, очерки, стихотворения исторического и военно-патриотического содержания, а также рисунки и фотографии.

В 2021 году на участие в конкурсе было отправлено 19 324 заявки из всех регионов России и 23 зарубежных стран. Из присланных работ более 65% поступило от детей и подростков.

Литературный конкурс «Герои Великой Победы» проходит с 2015 года, за это время в нем приняли участие более 70 тысяч россиян.

Отправить заявки на участие в 2022 году можно на официальном сайте конкурса.