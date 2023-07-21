Подмосковье 21 июля 2023, 13:07 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе на лучшее освещение деятельности спасателей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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ГКУ МО «Мособлпожспас» пригласил жителей Подмосковья принять участие в смотре-конкурсе «Отражение». Целью творческого состязания является повышение престижа пожарных и спасателей и освещение культуры безопасности жизнедеятельности.

Конкурс проводят ежегодно с 2014 года. Принять участие могут граждане старше 18 лет, в том числе и сотрудники СМИ, работающие на территории Подмосковья, и работники противопожарно-спасательной службы.

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Творческие работы должны отражать деятельность ГКУ МО «Мособлпожспас», а именно спасение людей и животных, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, профессиональную подготовку и работу специализированных поисково-спасательных отрядов. Победителей определят в номинациях на лучший печатный материал, видеоролик и фотоработы.

Заявки принимают до 1 августа по электронной почте mospas_oorssmi@mosreg.ru, тема письма «На конкурс „Отражение“». Подробную информацию можно узнать на сайте «Мособлпожспаса».

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