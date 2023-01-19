Подмосковье 19 января 2023, 22:25 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Мой папа и Я за безопасные дороги»

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Конкурс «Мой папа и Я за безопасные дороги» проведут в России с 23 января по 23 февраля 2023 года. Конкурс рисунков по ПДД направлен на профилактику ДТП с участием детей, рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

Шестой конкурс «Мой папа и Я за безопасные дороги» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».

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Как рассказали организаторы конкурса, его проводят с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обучения ПДД, а также повышения у детей интереса к безопасности жизнедеятельности на дорогах.

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Помимо этого, конкурс призван привлечь внимание общественности и родителей к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни.

Также конкурс будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Мероприятие проводят в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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