Подмосковье 13 марта 2023, 15:34 Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в вебинарах на тему лесных пожаров Комитет лесного хозяйства Московской области

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В преддверии Международного дня лесов во всех лесничествах Московской области пройдут онлайн-вебинары. Жителей региона пригласили поучаствовать в мероприятиях, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Основной темой вебинаров станет «Пожароопасный сезон в лесах Подмосковья — что необходимо знать каждому». Каждый желающий может прислать свой вопрос с пометкой «вопрос к вебинару» или задать его в прямом эфире.

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Обращаем внимание, что для каждого лесничества и городского округа предусмотрена своя ссылка. Ссылку на свое лесничество можно найти здесь.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году лесопарк во Фрязине преобразится. Там появятся велодорожки, а также спортивная и детская площадки.

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