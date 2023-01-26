Подмосковье 26 января 2023, 21:41 Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в лыжной гонке в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске пройдет Кубок олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Соревнования для профессионалов и любителей всех возрастов запланированы на 28 января. Жителей Московской области пригласили поучаствовать в спортивном мероприятии.

Для участников подготовили дистанции в один, три, пять и 10 километров. На старт смогут выйти люди всех возрастов. Так, в прошлом году самому юному лыжнику было четыре года, а самому взрослому — 67 лет.

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Перед соревнованиями Александр Легков проведет мастер-класс. После финиша все желающие смогут получить его автограф.

«Кубок Александра Легкова» проводится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Моя зима в Подмосковье».

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