26 января 2023, 21:41
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в лыжной гонке в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске пройдет Кубок олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Соревнования для профессионалов и любителей всех возрастов запланированы на 28 января. Жителей Московской области пригласили поучаствовать в спортивном мероприятии.
Для участников подготовили дистанции в один, три, пять и 10 километров. На старт смогут выйти люди всех возрастов. Так, в прошлом году самому юному лыжнику было четыре года, а самому взрослому — 67 лет.
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Перед соревнованиями Александр Легков проведет мастер-класс. После финиша все желающие смогут получить его автограф.
«Кубок Александра Легкова» проводится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Моя зима в Подмосковье».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Спортсмены
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