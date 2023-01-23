Подмосковье 23 января 2023, 17:25 Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе на лучший зимний двор

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Партия «Единая Россия» организовала конкурс «Лучший зимний двор России». Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина пригласила местных жителей и управляющие компании поучаствовать в соревновании по благоустройству территорий. Заявки принимаются до конца февраля.

Работы конкурсантов поделят на три категории: зимние мероприятия во дворе, дворовая инфраструктура и оформление территории возле дома.

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Заявку на участие можно подать на сайте мероприятия в разделе «Текущие акции». При регистрации следует назвать регион, муниципальное образование, адрес дома, данные об участнике и его контакты.

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Также к материалам необходимо прикрепить эссе объемом не более восьми тысяч знаков. В нем нужно описать задумку оформления двора или мероприятия. Фотографий должно быть не более 10 штук, публикации в СМИ поощряются.

Лучших в своих номинациях жюри определит с 28 февраля по 15 марта 2023 года. Также на сайте конкурса пройдет народное голосование.

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