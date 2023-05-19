19 мая 2023, 14:38
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Бюджет для граждан»
Жителей Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе проектов«Бюджет для граждан». Работы можно отправить до 5 июня. Цель творческого состязания — выявить и распространить лучшие практики и проекты, представляющие информацию о бюджете и бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме.
«Проекты, сделанные к конкурсу „Бюджет для граждан“, помогут понять бюджет, разобраться в разных статьях бюджетных расходов, дадут возможность осмыслить порядок цифр и правильно прочесть их. Участники готовят проекты, задача которых представить бюджет простым и понятным для всех», — рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.
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Все проекты разобьют на номинации. Подростки до 15 лет смогут подать проекты на темы: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете» и«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров».
Физическим лицам старше 15 лет смогут посоревноваться с соперниками в номинациях «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Бюджет образования для граждан» и еще трех категориях.
Юридические лица также смогут участвовать в конкурсе. Их проекты поделят на номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан», «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан», «Бюджет образования для граждан» и другие.
Работы победителей направят в Финансовый университет при правительстве РФ. Они поучаствуют в федеральном этапе состязания.
«Заявку с приложенным проектом и отдельный документ, содержащий описание конкретных предложений по реализации проекта необходимо отправить на электронную почту ShatohinaLA@mosreg.ru. Вопросы можно отправить по тому же электронному адресу или обратиться за ответом по телефону: +7 (498) 602-85-05 (добавочный 48150, 48152)», — уточнили в министерстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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