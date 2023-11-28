Подмосковье 28 ноября 2023, 17:17 Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Елка желаний» Министерство социального развития Московской области

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Жителей Московской области пригласили поучаствовать в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.

Дети из Подмосковья могут отправить свое желание по ссылке. Это следует сделать до 20 декабря. После этого оно отобразится на сайте акции.

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Любой желающий вплоть до 28 февраля 2024 года сможет исполнить понравившееся желание. Это можно сделать по ссылке.

Желание отправить могут дети от трех до 17 лет включительно с ОВЗ, инвалидностью, с угрожающим жизни здоровьем, сироты, оставшиеся без родителей, ребята из семей с низким доходом, семей участников СВО из новых регионов РФ.

«Можно загадывать как материальные желания (например, настольная игра, музыкальный инструмент, книги) так и нематериальные (побыть кинологом, встретиться с любимым артистом или увидеть производство мороженого), а можно заказать подарок-сюрприз и тогда исполнитель сам выбирает сюрприз с учетом анкеты ребенка», — уточнили в министерстве.

Выбрать заявку и исполнить чью-то мечту можно с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2024 года.

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