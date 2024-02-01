Подмосковье 01 февраля 2024, 21:03 Жителей Подмосковья пригласили посетить парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове Министерство благоустройства Московской области

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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить самый спортивный парк Подмосковья, расположенный в Одинцове. Для гостей там подготовили лыжные трассы и центры проката инвентаря.

В парке имени Ларисы Лазутиной лыжня оборудована круглосуточным освещением, теплыми раздевалками, туалетами и душевыми. Кроме того, для удобства посетителей открыты кафе и работает бесплатная парковка. Помимо катания на беговых лыжах, здесь можно найти совместные развлечения для детей и взрослых.

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Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в Московской области организовали работу 52 лыжных трасс. Протяженность 13 из них превышает пять километров.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 километра. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — рассказал Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список обновляется ежедневно.

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