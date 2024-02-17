Подмосковье 17 февраля 2024, 21:59 Жителей Подмосковья пригласили посетить лыжероллерную трассу «Лазутинка» Министерство благоустройства Московской области

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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить уникальную лыжероллерную трассу «Лазутинка» в Одинцовском городском округе. Она по праву считается одной из лучших во всем Подмосковье.

Одним из главных достоинств трассы является ее прохождение по пересеченной местности через парк, окруженный живописными пейзажами Подушкинского леса. Рельеф здесь холмистый, с длинными спусками и крутыми подъемами, что делает ее привлекательной для спортсменов всех уровней.

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Как в будни, так и в выходные дни, здесь каждый желающий может насладиться окружающими лесными пейзажами и провести время с пользой для здоровья. Летом на трассе будут проходить занятия по бегу и скандинавской ходьбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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