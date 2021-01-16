Жителей Подмосковья пригласили подсчитать водоплавающих птиц

«Зимний учет птиц чрезвычайно важен не только для пополнения базы знаний в сфере орнитологии, но и в плане изучения антропогенного воздействия человека на природу и численность популяции», — сообщил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что в Красную книгу Московской области уже внесены десятки водоплавающих и тяготеющих к водоемам птиц: три вида поганок, серая утка, шилохвость, лебедь-кликун, несколько видов семейства бекасовых и другие.

Любая информация об условиях обитания птиц в Подмосковье неоценима. Учет проводит Союз охраны птиц России. Материалы учета должны содержать данные о дате, времени и месте наблюдений, маршруте, погоде в день учета, ее изменениях, а также были ли помехи для учета.

В ведомстве отметили, что также важна площадь водоема, длина и ширина участка реки, ледовая обстановка, число и размещение видов птиц, самцов и самок, поведение и отношение птиц к человеку, ФИО, электронный адрес и телефон наблюдателя. Документ можно прислать региональным координаторам или на почту Союза охраны птиц России: mail@rbcu.ru.