Жителей Подмосковья пригласили онлайн задать вопросы о строительстве проблемных ЖК

Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей в режиме онлайн. Темой дня станут проблемные жилые комплексы.

На все вопросы жителей ведомство ответит 13 июля 2022. Вэту средусостоится день открытых дверей, который пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи.

Все участники смогут получить подробные консультации по поводу завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Подмосковья, восстановления прав обманутых дольщиков, достройки проблемных объектов и другим интересующим вопросам.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (498) 602-16-00 (добавочный 47929).