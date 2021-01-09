Жителей Подмосковья пригласили на выставку фламандских живописцев в Истре

Жителей Подмосковья пригласили на новую выставку в музей «Новый Иерусалим». Там можно увидеть экспозицию «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».

«Брейгели крайне редко выставляются не только в России — в мире! Наша выставка однозначно — мировое событие. В 2015 году Пушкинский музей выставлял 29 картин, это была последняя выставка Брейгелей в России. В „Новом Иерусалиме“ — 70 работ, большую часть из которых никогда ранее не демонстрировали», — отметила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она выразила благодарность Мауергауз за возможность познакомиться с творчеством фламандских живописцев. По словам Виртуозовой, выставка говорит о людях, пороках и красоте. Большинство картин написаны в технике масляной живописи на дереве. Среди работ встречаются также холсты и медь. На выставке можно увидеть «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» Яна Брейгеля Старшего, а также есть картины Франса II Франкена и Себастьяна Вранкса, которые были творческими соперниками Брейгелей.

Все работы коллекционеры Валерия и Константин Мауергауз собирали в течение 20 лет. Они приобретали их на крупных аукционах и в частных галереях.

«Столь труднодоступная частная коллекция выставляется у нас впервые. Мы организуем сеансы для посещений, это связано с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому, прежде чем прийти к нам, необходимо зайти на сайт музея и приобрести электронный билет», — уточнил гендиректор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Экспозицию открыли в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Все желающие смогут посетить выставку до 11 апреля.