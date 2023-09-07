Подмосковье 07 сентября 2023, 18:38 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию «Цифровой диктант» Unsplash

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Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет с 29 сентября по 15 октября. Тестирование разработано с учетом разных возрастных групп: 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 59 лет.

Акция признана самой масштабной в стране проверкой знаний в области цифровой грамотности. Каждое тестирование включает четыре блока: основы цифрового потребления, работа с соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами, цифровая безопасность, а также новые технологии.

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«Участники „Цифрового Диктанта“ смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами — вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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