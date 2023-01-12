Подмосковье 12 января 2023, 16:19 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс в память об освобождении блокадного Ленинграда

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Жителей Московской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Дорогой жизни названа!». Также в марте этого года местным жителям будет доступен всероссийский форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества».

Конкурс «Дорогой жизни названа!» пройдет 27 января в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Этот день посвящен всем жителям Ленинграда и воинам, которые его освобождали. Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти о том периоде.

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Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента России, комитета по культуре Госдумы РФ, Министерства культуры РФ, Минобороны и других. Организатором фестиваля-конкурса выступит общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств».

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Также 22–24 марта 2023 года в гостинице «Космос» на проспекте Мира в Москве планируется второй Всероссийский форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества». Фестиваль должен обратить внимание граждан на вопросы семьи. Его участниками могут стать жители России, иностранцы, имеющие русские корни, некоммерческие, общественные и молодежные организации, представители государственных органов власти и местного самоуправления и медиаперсоны.

Обсуждения будут проходить в рамках категорий «Моя семья в легендарной летописи Отечества: региональные практики», «Молодежь и история ее семьи: получение опыта изучения истории своей семьи», «Взаимодействие органов местного самоуправления и общества в формировании семейных ценностей».

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