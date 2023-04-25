Подмосковье 25 апреля 2023, 12:59 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Семья года» Министерство социального развития Московской области

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Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» стартовал в Подмосковье. Принять участие могут все желающие.

В ходе конкурса выберут лучших в пяти номинациях. Это Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

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«Этот конкурс проводится уже не первый год и пользуется огромной популярностью среди семейных пар и многодетных семей», — отметили в министерстве.

В прошлом году в нем приняли участие 58 семей из Подмосковья. Победителем в номинации «Молодая семья» стала многодетная пара Мусихиных из Королева.

Для участия нужно обратиться в администрацию округа или по телефону 122. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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