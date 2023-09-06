Подмосковье 06 сентября 2023, 12:43 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс проектов от «Росмолодежи» Фото: unsplash.com

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Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» продолжил прием заявок. К участию приглашают и жителей Московской области, сообщили в министерстве образования региона.

«Цель предоставления грантов — реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны», — уточнили в ведомстве.

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Все проекты поделят на 18 номинаций. Грант составит один миллион рублей. Организаторы подчеркнули, что подать заявку можно только один раз с одним проектом.

Подать заявку можно по ссылке.

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