Подмосковье 05 сентября 2023, 16:25 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» Главное управление содержания территорий Московской области

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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор», который пройдет с 10 июля по 10 октября. На нем выберут победителей в четырех номинациях.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, на конкурсе выберут лучшие примеры реализации проектов по управлению жилыми домами. В конкурсе могут поучаствовать все желающие жители страны.

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Победителей выберут в четырех номинациях. Среди них — «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый эффективный дом». Подать заявку можно по ссылке — к ней необходимо прикрепить эссе и фотографии.

Заявки будут рассмотрены до 8 декабря, а награждение победителей состоится 20 декабря.

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