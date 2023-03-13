Подмосковье 13 марта 2023, 11:53 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс инновационных технологий в правовом просвещении

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Прием работ на всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» стартовал 1 марта. На него пригласили жителей Подмосковья.

Уполномоченный по правам человека региона Ирина Фаевская отметила, что в Подмосковье много талантливой молодежи, которая увлекается инновационными технологиями и правом.

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«Уверена, что этот конкурс станет для них площадкой, который поспособствует развитию их навыков и поможет найти единомышленников», — сказала она.

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Конкурс направлен на вовлечение молодежи в правовое просвещение, а также поиск новых способов распространения знаний. Подать заявку на участие можно до 1 октября.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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