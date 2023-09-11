Подмосковье 11 сентября 2023, 12:47 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский IT-диктант 13 сентября Unsplash

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Всероссийский IT-диктант состоится 13 сентября. К участию приглашают всех жителей Подмосковья, включая школьников первых классов.

В IT-диктанте собраны задания разного уровня сложности: от основ работы с компьютером и интернетом до познаний в таких темах, как блокчейн. Тестирование направлено на оценку уровня компетенций участников во владении цифровыми навыками.

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«Тестирование откроется в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. Результаты тестирования можно посмотреть сразу после прохождения», — заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Диктант будет доступен по ссылке.

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