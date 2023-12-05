Подмосковье 05 декабря 2023, 13:24 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фотоконкурс птичьих кормушек Фото Минэкологии

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Всероссийский конкурс птичьих кормушек стартовал 1 декабря. На него пригласили жителей Подмосковья. Мероприятие поддержал областное министерство экологии.

Как рассказали в ведомстве, конкурс будет проводиться в нескольких номинациях. Это «Оптимальный вариант», «Чудо-столовая» и «Пернатые гости», а также «Самое массовое скопление», «Самая многовидовая фотография» и «Самый редкий гость». Фото нужно загрузить на сайт Союза охраны птиц.

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«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали, ведь это не только занимательное дело для нашего подрастающего поколения, но и польза для самих птиц, нуждающихся в подкормке зимой», — сообщил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Авторы лучших работ получат призы и грамоты.

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