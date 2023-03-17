Подмосковье 17 марта 2023, 17:11 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы»

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Фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы» пройдет в России. С 1 марта желающие могут прислать фотографии растений, занесенных в реестр старовозрастных, и поучаствовать в конкурсе.

Цель программы — найти и сохранить уникальные деревья, обеспечить им необходимую заботу и придать охранный статус. Работы участников будут оценивать представители органов власти, экологи фотографы и художники, а также представители общественности и журналисты. За победу в конкурсе можно получить денежный приз от 30 до 100 тысяч рублей.

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Подать заявку на участие можно на сайте. Результаты конкурса объявят 1 ноября.

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