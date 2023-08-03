Подмосковье 03 августа 2023, 16:14 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский форум «Курс молодого бойца»

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Всероссийский исторический форум «Курс молодого бойца» состоится в октябре в Волгоградской области. На нем выступят известные ученые, общественные деятели, журналисты и другие профессионалы. Среди них Дмитрий Пучков, Михаил Онуфриенко, Егор Яковлев и Трофим Татаренков. На мероприятие пригласили жителей Подмосковья.

Форум объединит молодых людей от 18 до 30 лет, которые создают просветительский контент в интернете. Для них проведут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы и спортивные соревнования. Спикерами станут известные деятели, блогеры, журналисты, информационные аналитики и многие другие. Они научат участников работать с информацией, формировать личный контент, бороться с фейками и расскажут об особенностях профессиональной журналистики.

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Зарегистрироваться на форум можно до 10 сентября по ссылке.

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