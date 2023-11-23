Подмосковье 23 ноября 2023, 13:49 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский флешмоб ко Дню матери Unsplash

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Всероссийский семейный флешмоб «Поблагодари маму!» от Фонда Андрея Первозванного стартовал 22 ноября. Жители Подмосковья могут присоединиться к акции и выиграть призы.

Участникам флешмоба нужно опубликовать фотографию со своей мамой во «ВКонтакте». В дополнении можно написать слова благодарности маме, рассказать о ней, ее семейных подвигах, заботе и любви. Генератор случайных чисел определит 10 участников, которые получат ценные призы.

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Флешмоб пройдет ко Дню матери, который отмечается 26 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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