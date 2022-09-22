Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экономический диктант 11 октября | 360°

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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экономический диктант 11 октября

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Тестирование по основам экономики и уровню финансовой грамотности проведут в России в шестой раз. Акция состоится и в Подмосковье, где проверить свою финансовую грамотность смогут школьники, студенты, преподаватели и многие другие.

Организаторы подчеркивают, что цель диктанта — не выставить оценку, а вдохновить на работу над собой. Если результат далек от желаемого, можно подготовиться и в следующий раз улучшить его. Многие из участников проекта проникаются экономикой и после акции начинают изучать ее самостоятельно.

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Отвечая на вопросы теста, испытуемые узнают много нового. Почему у монет ребристые края, какая платежная система появилась в мире первой и чем правительство платило за производство в Советском Союзе «Пепси-колы», если не деньгами? Каждый год диктант разрабатывается таким образом, чтобы участникам было интересно его писать.

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Проверить уровень своего владения в сфере экономики смогут студенты, школьники и другие жители Подмосковья. Для этого нужно обратиться в одну из региональных площадок проведения акции. Участие проводится бесплатно.

Больше об экономическом диктанте можно узнать на сайте акции. Тестирование начнется 11 октября, в 10:00.

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