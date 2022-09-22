Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экономический диктант 11 октября | 360°

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Армия
23 сентября 2022, 18:19
Миссия выполнима. Российские беспилотники спасают человеческие жизни
Эксклюзив
23 сентября 2022, 18:04
ВСУ понесли потери в оккупированных ими Славянске и Краматорске
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Общество
23 сентября 2022, 17:58
Фейк: частичную мобилизацию в приграничных регионах будут проводить в кратчайшие сроки
Армия
23 сентября 2022, 17:58
Песков опроверг очередной фейк о мобилизации
Подмосковье
23 сентября 2022, 17:54
Новые проекты импортозамещения создадут свыше 500 рабочих мест в Подмосковье
Подмосковье
23 сентября 2022, 17:44
Ключи от новой квартиры в Солнечногорске вручили семье беженцев из ЛНР
Подмосковье
23 сентября 2022, 17:42
Испытания нового канализационного коллектора проведут в Щелкове
Эксклюзив
23 сентября 2022, 17:38
ПИК ответил на обвинения в утечке личных данных клиентов
Подмосковье
23 сентября 2022, 17:37
Свыше 30 домов отремонтируют в Лосино-Петровском до конца года