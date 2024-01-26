Подмосковье 26 января 2024, 12:59 Жителей Подмосковья пригласили на вебинар по кибербезопасности Unsplash

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Вебинар по кибербезопасности пройдет в Подмосковье 29 января. На нем жителям расскажут о том, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, вебинар пройдет в рамках проекта «Перезвони сам». Участникам встречи расскажут о фразах, которые часто используют злоумышленники, а также представят истории реальных людей, которые стали жертвами мошенничества.

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Вебинар пройдет в очном и онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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