Подмосковье 12 мая 2023, 11:54 Жителей Подмосковья пригласили на тренинг по развитию предпринимательских навыков

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Бесплатный бизнес-тренинг об эффективности предпринимателей пройдет в Москве 17 мая на него пригласили владельцев бизнеса региона, а также всех желающих.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» и пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участникам расскажут об эффективности предпринимателей, они получат навыки по тайм-менеджменту и стрессоустойчивости, а также узнают о полезны сервисах для бизнесменов. Также они оценят свой уровень продуктивности и получат персонализированные ремонстрации.

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На мероприятии выступит президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово» Игорь Носов.

Участие в тренинге бесплатное, предварительная запись доступна по ссылке.

После обучения для предпринимателей проведут розыгрыш подарков от партнеров проекта.

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