Подмосковье 28 апреля 2023, 16:45 Жителей Подмосковья пригласили на спортивный онлайн-фестиваль в мае

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Спортивный онлайн-фестиваль «Подтянись за Победу» пройдет в Подмосковье в начале мая. Его приурочили к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в Минспорте, акция пройдет с 1 по 9 мая. В первом этапе принять участие смогут все желающие, а второй пройдет очно, в парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске. Там также состоится открытый турнир округа по воздушно-силовой атлетике.

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Чтобы принять участие, желающие должны снять видеоролик с подтягиваниями, выложить его в соцсети с хэштегами #ПодтянисьЗаПобеду #ФВСАМ и передать эстафету трем друзьям.

Итоги конкурса подведут 14 мая. Лучших участников наградят.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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