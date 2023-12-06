Подмосковье 06 декабря 2023, 16:47 Жителей Подмосковья пригласили на семейный конкурс «Родные-Любимые» Unsplash

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Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные — Любимые» открылась в Подмосковье и продлится до 11 декабря. В Министерстве образования Московской области отметили, что цель мероприятия — вовлечение семей в социальную деятельность через поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

К участию приглашают команды, в состав которых входят участники от шести до 17 лет включительно и их родители или законные представители. Необходимо придумать совместный проект и подать заявку на официальном сайте «Движение Первых».

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«Победители дистанционного этапа примут участие в очных мероприятиях отбора и финале проекта в Москве, который пройдёт в 2024 году», — добавили в пресс-службе ведомства.

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