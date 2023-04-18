Подмосковье 18 апреля 2023, 13:17 Жителей Подмосковья пригласили на работу в «Мострансавто»

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«Мострансавто» объявил о старте региональной программы набора водителей. Они смогут получить общежитие, социальный пакет и бесплатный проезд в автобусах.

Получить работу могут водители категории D со средним образованием и старше 21 года. Иногородние соискатели смогут получить общежитие, а также сотрудникам компании предоставляют социальный пакет с увеличенным отпуском в 42 календарных дня, бесплатный проезд в автобусах и корпоративную одежду.

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С начала года на работу в компании пришли свыше 320 водителей, из которых 59 трудятся в Химках и 49 — в Королеве. Всего в «Мострансавто» около восьми тысяч водителей.

Актуальные вакансии размещены на сайте компании. Задать вопросы желающие могут по телефону единого центра подбора персонала +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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