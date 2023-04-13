Подмосковье 13 апреля 2023, 16:16 Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Ночь географии» с 2 по 4 июня

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Международная просветительская акция «Ночь географии» пройдет с 2 по 4 июня. Для организации мероприятий в рамках акции необходимо пройти регистрацию на сайте.

Впервые «Ночь географии» прошла в 2020 году. В 2021-м в рамках акции провели 293 мероприятия, а в 2022 году — уже 541. Собственные яркие площадки в прошлом году представили 73 региона России и 19 зарубежных стран.

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Также в ноябре 2023 года жители Подмосковья смогут присоединиться к «Географическому диктанту». Любой желающий может поучаствовать в составлении вопросов акции. Сделать это можно на сайте конкурса до 17 мая.

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